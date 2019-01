‘Den Otto’ uit Eigen Kweek te koop: bieden vanaf 8.000 euro Christophe Maertens

31 januari 2019

Momenteel loop op tv-zender Een de derde en meteen ook de laatste reeks van het populaire Eigen Kweek. De makers van het programma hebben de auto niet meer nodig en wellicht daarom wordt hij verkocht. De auto wordt te koop aangeboden op de website vavato.com. Het startbod op de Opel Kadett van Frank Welvaert bedraagt 8.000 euro en er kan per 250 euro worden geboden. ‘Den otto’ was niet alleen te zien in Eigen Kweek, hij werd ook gebruikt tijdens de Nominaties van de Beste Vlaamse Series. Jonas van Geel reed er mee rond in Tegen de sterren op. De wagen is eigenlijk een rallywagen. Er kan geboden worden van 5 tot 12 februari. Je kan de wagen bezichtigen op zaterdag 9 februari tussen 10 en 12 uur en op dinsdag 12 februari, eveneens tussen 10 en 12 uur en bij Bjorn Syx, langs de Ouderdomseweg 26a in Poperinge.