'De Warmste Platse' steunt rolstoelsporters 28 november 2018

02u26 0 Ieper Estelle Goudezeune en Jesse Dumortier openen komende zaterdag voor de tweede keer een Music for Life-openluchtcafé midden op het dorpsplein van Hollebeke.

"Je kan er vanaf 16 uur terecht voor een glaasje en een gezellige babbel. Er is verse soep of een lekkere hamburger", aldus de organisatoren. "De twee meiden zorgen ook voor een leuke kerstsfeer waarbij iedereen samen rond de vuurkorven kan genieten van een gezellige avond." De opbrengst van het evenement gaat integraal naar 'Life On Wheels'. De bijdrage is bedoeld voor de aankoop van drie sportrolstoelen. 'Life On Wheels' is een initiatief van Marvin Odent en Ollivier Vercruysse, die regelmatig sportactiviteiten voor rolstoelgebruikers organiseert. "Om kwalitatief te kunnen sporten, hebben we speciale rolstoelen nodig", zegt Marvin. "Nu moeten we voor elke activiteit sportrolstoelen huren en afhalen in Zedelgem of Brugge." (CMW)