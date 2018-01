"Dankbaar voor kansen die we kregen door jouw harde werken" YVES LETERME NEEMT AFSCHEID VAN VADER GEORGES (87) CHRISTOPHE MAERTENS

02u55 0 Eric Flamand Het bidprentje van Georges Leterme. Ieper In de Sint-Maarten en Sint-Niklaaskathedraal in Ieper werd gisteren afscheid genomen van Georges Leterme (87), de vader van gewezen eerste minister Yves Leterme (CD&V). Enkele honderden mensen woonden de plechtigheid bij, onder hen ook een paar CD&V-kopstukken. "Je had een karakter, maar we zijn je dankbaar voor alle kansen die je ons gaf", sprak de voormalige premier over zijn vader.

In de kathedraal van Ieper vond gisterenvoormiddag de uitvaartplechtigheid plaats van Georges Leterme, de vorige week woensdag gestorven vader van voormalige eerste minister Yves Leterme. Het was een sobere ceremonie, maar met mooie muziek gebracht door enkele leden van het Sint-Niklaasmannenkoor. Yves Leterme, die samen met zijn Franse partner Emmanuelle Pretti afscheid nam van zijn vader, nam tijdens de dienst het woord. Hij schetste zijn papa als een echte familieman. "Je leerde onze moeder kennen in 1953 en kregen een zoon en een dochter (Sabine, nvdr). Jouw familieleven vulde een groot deel van je tijd in. Je volgde ons wedervaren, maar ook het wedervaren van je kleinkinderen en je achterkleinkinderen, die echt je oogappels waren. Je was geboeid door het nieuws van de breed vertakte familie. In die laatste uren moet je de nabijheid van iedereen hebben gevoeld."





Eric Flamand Yves Leterme, geflankeerd door zijn partner Emmanuelle Pretti (l.) en andere familieleden.

Schilder-behanger

De gewezen premier beschreef zijn vader als een harde werker. "Je leerde de knepen van het vak schilder-behanger van je vader. Je deed veel schilderwerk in Zillebeke, Hollebeke, Ieper en soms ver daarbuiten. Hoeveel huizen zouden er door jou niet zijn opgekleurd? Op hoeveel boerderijgen schilderde je de poorten, deuren en vensters niet met de verf die jij zelf klaarmaakte. Je verwees graag naar al dat werk als we ergens voorbij kwamen met de wagen. Door jouw harde werken, samen met moeder, heb je Sabine en mij alle kansen gegeven, we zijn je daar ook dankbaar voor." Tenslotte werd Georges door zijn zoon omschreven als een man met karakter. "Je was je hele leven lang tot de laatste uren moedig en volhardend. Je was meestal blijgezind, maar soms ook oprecht kwaad en verontwaardigd. Streng voor jezelf en anderen, eigenzinnig, maar ook altijd in voor een grap."





Eric Flamand Er waren heel wat prominente politici aanwezig op de begrafenis: we herkennen v.l.n.r. Hendrik Bogaert, partijvoorzitter Wouter Beke, Kris Peeters, gewezen gouverneur Paul Breyne en Hilde Crevits. Op de tweede rij zien we ook nog Pieter De Crem en burgemeester Jan Durnez.

Prominente politici

De kathedraal zat zeker niet vol, maar toch waren enkele partijgenoten van Yves Leterme naar Ieper afgezakt om hun respect te betuigen. Zo zaten in de zijbeuk van de kerk bij elkaar: Hendrik Bogaert, partijvoorzitter Wouter Beke, Kris Peeters, Hilde Crevits en Pieter De Crem. Andere bekenden waren onder meer gewezen West-Vlaams gouverneur Paul Breyne, burgemeester Jan Durnez en enkele Ieperse schepenen en gemeenteraadsleden.





Georges Leterme werd geboren in Komen op 13 mei 1930. Na zijn huwelijk met Eliane Bouchaert, vestigde het koppel zich in Zillebeke, waar de man schilder-decorateur was. De tachtiger stierf vorige woensdag in het W.Z.C. Huize Wieltjesgracht, waar hij sinds een tijdje verbleef.





Eric Flamand Enkele kleinkinderen lazen een tekstje voor.