'Bruggenbouwer' André Verstraete (86) overleden AFSCHEID IEPERSE EREBURGEMEESTER VOLGT ZATERDAG CHRISTOPHE MAERTENS

13 juni 2018

02u33 0 Ieper André Verstraete, ereburgemeester van Ieper, is op 86-jarige leeftijd overleden. De man was een tijd schepen en stond tussen 1983 en 1994 aan het hoofd van de stad. Hij wordt omschreven als een bruggenbouwer, die veel aandacht had voor zieken en minderbedeelden. "Hij was meer burgervader dan burgemeester", vat zoon Herman samen.

André Verstraete (CVP) werd geboren op 20 juli 1931 in Nieuwkerke. Hij was tussen 1971 en 1982 schepen van de stad en volgde in 1983 Albert Dehem (CVP) op als burgemeester. In 1995 werd hij op zijn beurt opgevolgd door Paul Breyne (CVP).





Jan Durnez (CD&V), de huidige burgemeester, heeft André Verstraete goed gekend. "Ik heb als schepen onder André gediend", aldus huidig burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Hij was een heel sobere man, die niet rookte of dronk. Het was een echte ploegspeler die zijn mensen heel wat ruimte gaf. André bleef eigenlijk altijd wat op de achtergrond en drong zich nooit op. Maar hij was wel bij heel veel zaken betrokken. André had veel aandacht voor minderbedeelden, zieken en gezinnen. En hij gaf veel kansen aan jonge schepenen, zoals Frans Ligneel, Luc Dehaene, Marieke Cloet en mezelf."





André Verstraete stond tijdens zijn loopbaan mee aan de wieg van de industriezone van Ieper en was betrokken bij het jeugdstadion. Als schepen van Gezin speelde hij ook een belangrijke rol bij de opstart van de kinderdagverblijven Minneke Poes en Hummeltje.





Bruggenbouwer

André was getrouwd met Maria Constandt en vader van Herman, Koenraad, Bart en Wim en opa van 10 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. "Mijn vader was een echte bruggenbouwer", zegt zijn zoon Herman. "Het is ook zo dat hij burgemeester werd. Bij de verkiezingen van 1983 raakte de CVP in Ieper in een impasse. Er waren toen twee kandidaten voor het burgemeesterschap, maar men slaagde er maar niet in om een van hen op de stoel te krijgen. De partij schoof tenslotte een derde persoon naar voor, namelijk mijn vader. Zes jaar later kreeg hij 5.000 stemmen achter zijn naam en werd hij opnieuw burgemeester." Volgens zijn zoon was zijn vader het meest trots op het bezoek van de paus aan Ieper in 1985. Beroepshalve was André bankdirecteur. Hij werkte lang in de toenmalige BACOB-bank op de Grote Markt in Ieper. Voor zijn politieke loopbaan was hij lid van tal van verenigingen. "Echte hobby's had mijn vader niet", zegt Herman. "Wel werkte hij als het even kon in de tuin om te ontspannen." Op het einde van zijn leven kreeg hij last van ouderdomskwalen en belandde hij in het ziekenhuis. Daar overleed hij ook.





Toen de ereburgemeester 80 jaar werd, kreeg hij nog een groot feest. Dat organiseerde zijn zus Maria, samen met zijn broers. In totaal waren er toen meer dan 80 aanwezige familieleden. De afscheidsplechtigheid voor André Verstraete vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-Middelareskerk in Ieper op zaterdag 16 juni om 12 uur. Een groet aan André kan gebracht worden in uitvaartcentrum Leo in Ieper.