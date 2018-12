“Blackbeerfest trekt échte biergeeks aan” Eerste editie festival met donkeren bieren smaakt naar meer LBR

15 december 2018

19u55 0 Ieper Het Blackbeerfest in Ieper heeft een geslaagde eerste editie achter de rug. Enkele liefhebbers van het betere gerstenat zakten zelfs af uit het buitenland naar Ieper om er donkere bieren te proeven. Het verdict? “Een leuk festival met lekkere bieren! Volgende keer komen we terug”, aldus Jude Hek uit Engeland.

De zaal Fenix in de Leopold II-laan in Ieper was afgelopen weekend het decor van het Blackbeerfest. Zoals de naam het zegt, werden er enkel donkere bieren uitgeschonken. “De eerste dag is heel goed verlopen. We zijn heel tevreden over de opkomst”, zegt Joeri Devolder van het Ieperse biercafé Kaffee Bazaar. Samen met De Bierorde van Vauban organiseerde hij voor het eerst Blackbeerfest. “Het plan was er eigenlijk al langer om in Ieper een bierfestival te organiseren. Dat zou er sowieso ooit van komen, maar ik wilde met iets origineels uitpakken. Een gewoon bierfestival is maar gewoon natuurlijk. Het idee kwam uiteindelijk voor een festival met alleen maar zwarte bieren. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een tweede editie.”

Beer geeks

Dat idee werd dit weekend werkelijkheid in de zaal Fenix. “Er zijn 32 brouwerijen uit verschillende landen en 240 bieren”, zegt Joeri. Hop Hooligans uit Roemenië is één van de 32 brouwerijen. “Dit is een heel leuk bierfestival. In Roemenië bezoeken we er heel veel. Het is de eerste keer dat we in Ieper langskomen. We zijn blij dat we uitgenodigd werden”, zegt Mircea Georgescu van de Hop Hooligans. “Het valt ons op dat de bezoekers heel goed voorbereid zijn. Het zijn echte biergeeks. Ze hebben lijstjes met alle brouwerijen en bieren en stellen ook gerichte vragen. We krijgen heel veel positieve feedback van mensen die onze bieren proeven. Time, Chupacabra en Never Over: Buffalo Trace BA hebben we vandaag (zaterdag) geschonken.”

Ontdekken

Henk Bille, Tom Dervaux en Dieter Verschaevel van De Bierorde van Vauban proefden dat het goed was. “Het is een heel geslaagd festival. Volgend jaar zijn we opnieuw van de partij”, klinkt het bij Tom en Dieter. “Uit 240 bieren kiezen welke je wil drinken is niet gemakkelijk. Je hebt natuurlijk je eigen favorieten, en die brouwerijen ga je dan ook wel opzoeken. Maar hier kom je ook om nieuwigheden te ondekken”, vult Henk aan.

De opvallendste aanwezigen waren de kerstvrouw met haar elfje en twee rendieren. “We houden van bier én van Ieper. Dit is de perfecte combinatie. We vonden dat we in thema moesten komen aangezien het bijna kerst is”, lacht Jude Hek. Samen met Trevor Hek, Jon Hancock en Tammie Johnstone reisde ze uit Engeland speciaal naar Ieper voor Blackbeerfest. “Het is een heel leuk bierfestival met lekkere bieren. De volgende editie noteren we in onze agenda.”

Zondag kan je de zwarte bieren opnieuw ontdekken op Blackbeerfest van 12 uur tot 21 uur. “In voorverkoop werden al 600 kaarten verkocht. Zondag kunnen tickets nog steeds aan de deur gekocht worden voor 25 euro”, klinkt het bij Joeri.