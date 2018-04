"Binnenkort terug naar eigen huis" BENEFIET VOOR GEZIN DAT WONING VERLOOR IN BRAND LAURIE BAILLIU

23 april 2018

04u39 0 Ieper Vrienden van de familie Leroy hebben afgelopen zaterdag een benefietavond georganiseerd in zaal Cieper in Sint-Jan. De woning van Philippe Leroy en zijn gezin werd onbewoonbaar verklaard na een brand bij hun buur. "De steun die we krijgen is fantastisch", glundert Philippe.

Zondag 22 januari staat in het geheugen gegrift bij de familie Leroy-Clauw. Hun woning werd toen onbewoonbaar verklaard na een zware brand bij hun buurman. "Het is moeilijk om het allemaal te vatten", blikt Philippe Leroy (55) terug. "We hadden pas renovatiewerken uitgevoerd toen de brand is uitgebroken. Al ons werk voor niets, want onze werd onbewoonbaar verklaard na de brand. Maar het belangrijkste is dat we weer terug in onze woning zullen kunnen."





Ondertussen wonen Philippe, zijn vrouw Nancy (45) en hun dochter Sharon (21) in een huis van het OCMW. "Er gaat natuurlijk niets boven je eigen woning, maar we zijn dankbaar dat we van het OCMW onderdak hebben gekregen. De werken aan ons huis schuiven tamelijk goed op. De ruwbouw is af. De plafonds en vloeren zijn in orde, de pelletkachel werd afgelopen week geïnstalleerd, de kamers boven zijn goed opgeschoven... Er is al heel wat gedaan", gaat Philippe tevreden verder. "De werken aan de topgevel kunnen nog niet uitgevoerd worden. De woning waar de brand ontstond, moet eerst afgebroken worden voor de topgevel van ons huis kan onder handen genomen worden."





Steun

Het gezin hoopt volgende maand opnieuw in hun eigen woning te kunnen wakker worden. "Normaal zouden we tot april in de OCMW woning verblijven, maar we hebben verlenging aangevraagd. Alles komt in orde met onze woning. We moeten gewoon wat geduld hebben."





Vrienden van het gezin hebben afgelopen zaterdag een benefietavond georganiseerd. "Onze vrienden vroegen of ze een benefiet mochten organiseren en we hebben natuurlijk onze goedkeuring gegeven. Ook het bedrijf Poppies, waar mijn vrouw al meer dan twintig jaar werkt, heeft met een truffelverkoop een bijdrage geleverd", reageert Philippe.





"Het is heel erg wat het gezin overkomen is en als vrienden konden we niets doen voor hen. We kunnen ons niet voorstellen hoe het voor hen moet zijn. Daarom wilden we deze benefiet organiseren om hen een duwtje in de rug te geven", legt Marina Casier, een van de initiatiefnemers, uit. De Vlaamse coverband De Kemels gaf een optreden met veel meezingers. "Het was een fantastische avond. Hoeveel de avond opgebracht heeft, weten we nog niet. Er is veel volk afgekomen en het optreden van De Kemels heeft heel wat ambiance gebracht. Er werd gefeest tot in de vroege uurtjes."