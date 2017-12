"Beenprothese is mijn grote hoop" KLUSJESMAN (57) WIL WEER AAN DE SLAG JAAR NA ARBEIDSONGEVAL CHRISTOPHE MAERTENS

02u38 0 Foto Deleu Het been van Hans werd geamputeerd na het arbeidsongeval een jaar geleden. Sindsdien zit hij in een rolstoel. Ieper Hans Verstraete (57) zit al meer dan een jaar in een rolstoel na een zwaar arbeidsongeval. De klusjesman kwam onder een gevel terecht. Zijn been moest na het ongeval geamputeerd worden. "De revalidatie is zwaar, maar ik ben op dit moment aan het oefenen met mijn prothese. Ik hoop dat ik ooit weer kan werken."

Elke dag denkt Hans Verstraete uit Zillebeke aan wat er hem op 13 oktober 2016 is overkomen. De klusjesman was toen citernes aan het plaatsen bij een oude hoeve aan de Meenseweg in Ieper. "Ik had de kraanman nog gewaarschuwd dat hij moest oppassen voor de elektriciteitsdraden boven het terrein", vertelt Hans. "De kraan raakte de kabels toch, waardoor de topgevel van de hoeve werd losgetrokken en alles naar beneden kwam. Voor ik besefte wat er aan de hand was, bevond ik mij onder een laag stenen", klinkt het met een zucht. "De hulpdiensten dachten dat ik het niet zou halen, maar ik heb het toch overleefd." Wat volgde was en is nog steeds een hele lijdensweg, niet alleen voor Hans, maar ook voor zijn echtgenote Linda en zijn zoon Michael. Hans moest meer dan tien operaties ondergaan. Zijn been werd tot aan de knie geamputeerd. Het was zijn been of zijn leven. De vijftiger werd ook geopereerd aan zijn bekken en hij moest aan de nierdialyse. Zijn gewicht zakte in geen tijd van 72 naar 56 kilogram.





Bout in been

"Ik kan dat ongeval echter niet vergeten", zucht Hans. "Mijn hoop is nu dat ik gauw verlost ben van een bout in mijn been en dat ik mijn prothese kan dragen. Die is al gemaakt en ik oefen er al vaak mee in het ziekenhuis, wat echter niet zo gemakkelijk is. Je moet dat ding echt meeslepen, het is zwaar, zowel fysiek als mentaal. Ook kijk uit naar het moment dat ik mijn been niet meer plat moet houden. Het doet wel deugd om te kunnen oefenen. Dan kan ik eens weg en dat breekt de dag wel." Hans en zijn vrouw zijn in ieder geval tevreden over de dokters en de verpleegkundigen in het Jan Ieperman. "Wat die mensen doen, is ongelofelijk. We zijn hen echt heel dankbaar."





Eigen baas

De grootste vraag die Hans zichzelf stelt, is of hij ooit weer zal kunnen werken. Op het moment van het ongeval was de Zillebekenaar in dienst als klusjesman bij Mario Vermeulen. "Ik mag in ieder geval teruggaan naar mijn baas als ik weer kan lopen met mijn prothese", weet Hans. "De grote klussen zal ik wellicht niet meer kunnen uitvoeren, maar de kleinere taakjes, zoals oppoetsen en zo, moeten mogelijk blijven. Maar ik deed vroeger alles zelf. Bij Mario was ik mijn eigen baas. Ik verzorgde zijn dieren en deed herstellingen waar nodig. Hopelijk kan dat opnieuw."