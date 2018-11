"Beeld krijgt ereplaats in huis" MARNICK LAUWERS (57) 15 november 2018

Marnick Lauwers (57) uit Vleteren is ook enkele beeldjes komen ophalen.





Vroeger was Marnick landbouwer in Zuidschote: "Wij werden jaren geconfronteerd als landbouwer met de restanten van WOI, we hebben veel munitie boven gehaald, maar zo'n beeldje zegt toch veel meer dan een obuskop op je schouw. Het beeldje zal een ereplaats krijgen in onze woning. Het wordt een mooie herinnering aan een uniek project dat ook alweer onze regio op de kaart zette. Jammer dat dit eigenlijk allemaal moet verdwijnen."





(EFW)