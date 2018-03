"Aldi zal ons zonlicht wegnemen" BUREN BEZORGD OVER BOUW NIEUWE (EN HOGERE) SUPERMARKT CHRISTOPHE MAERTENS

24 maart 2018

02u45 0 Ieper Brian Claeys (59) en Trees Sinnaeve (58) zien met lede ogen aan hoe de nieuwe Aldi-vestiging naast hun huis langzaam maar zeker wordt opgebouwd. "Die hoge muren zullen al ons zonlicht wegnemen. En dan komt er nog een hoogspanningscabine aan onze straat. Straks moeten we nog verhuizen."

Aan de Karel Steverlyncklaan zijn arbeiders op dit moment bezig met de bouw van de nieuwe Aldi-vestiging. De winkel komt in de plaats van het vorig filiaal, dat intussen gesloopt werd. De bouwwerken brengen heel wat ongerustheid teweeg bij buurtbewoner Brian Claeys en zijn vrouw Trees Sinnaeve. "Wij wonen in de Watertorenstraat. De achterkant van ons huis ligt pal tegen het perceel grond waar de Aldi-winkel nu wordt gebouwd", aldus de Brian. "Het is een beetje schrikken als je ziet hoe hoog die muren komen. Ik vrees dat we hier nog weinig of geen zon meer zullen hebben. Ik ben de plannen samen met een architect gaan inkijken, en die zei dat het allemaal in orde was, maar ik hoorde later dat er nog zaken zouden veranderen."





Strenge regels

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Dominique Dehaene (CD&V) werden alle nodige procedures gevolgd. "Het dossier is alle instanties gepasseerd, zoals de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en de gemeenteraad. Trouwens, die procedures zijn heel streng, precies om onregelmatigheden te vermijden."





Brian is niet gerustgesteld. Hij is bang dat er geen groen meer in zijn achtertuin te zien zal zijn en dat hij via de achterzijde niet meer tot aan de straat zal geraken. "Wij hadden hier een haag, maar die werd verwijderd. Daarnaast was er een strook gras waarop we achteraan tot op de straat konden. Die strook is echter niet van ons, maar van de eigenaar van het terrein. We mochten die wel altijd al gebruiken. Ook die haag stond op dat stuk grond."





De perceeleigenaar is de familie Lemenu van het tankstation aan de Meenseweg. "Die buren mochten dat stukje grond inderdaad gebruiken en het werd door hen ook onderhouden", aldus Katrien Verstraete van Lemenu. "Die strook is ingekleurd als groenzone en blijft groenzone. Vanwege de nieuwbouw moeten we de strook beplanten, het is verplicht. Maar waarom komt Brian niet gewoon met ons praten? we hebben toch altijd een goede verstandhouding gehad? Ik begrijp wel dat het even niet prettig is, met die werken, maar binnen een paar maanden is alles afgewerkt en zal het al heel wat mooier zijn."





En dan is er nog de komst van de hoogspanningscabine. Aldi zal die cabine aan de kant van de Watertorenstraat plaatsen. "We hebben daartegen bezwaar aangetekend. Maar ik heb uit voorzorg mijn huis al laten schatten. Misschien verkoop ik het wel."