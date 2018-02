"Af en toe ontdek ik nog nieuw pareltje" CONSULENTE UPDATET 30 JAAR OUDE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED CHRISTOPHE MAERTENS

01 februari 2018

02u32 0 Ieper Sinds januari is Delphine Vanoverberghe (28), consulente Bouwkundig Erfgoed van CO7, bezig met het updaten van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed voor Ieper en de deelgemeenten. De taak van de jonge vrouw bestaat erin om alle elementen die op de 30 jaar oude lijst staan te controleren. Sommige bouwsels werden immers al gesloopt. "Af en toe ontdek ik nog een pareltje dat nog niet is opgenomen", aldus Delphine.

Sinds vorig jaar is Delphine Vanoverberghe aan de slag als erfgoedconsulente bij CO7, een samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen de zeven gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Delphine is geschiedkundige en werkte ook een internationale opleiding monumentenzorg af.





Opgesteld in jaren 80

"Een van mijn taken is de inventaris Bouwkundig Erfgoed up-to-date te houden", zegt Delphine. "We zijn daarmee in de zomer gestart en ondertussen deed ik al veldwerk in Vleteren en Zonnebeke. Sinds januari ben ik bezig in Ieper en de deelgemeenten. Voor die stad werd de inventaris eind de jaren 80 van de vorige eeuw opgemaakt. Op de lijst met waardevol bouwkundig erfgoed staan heel wat soorten panden en andere zaken. Het kan gaan om publieke gebouwen zoals gemeentehuizen en kerken, maar ook private panden: hoeves, dorpswoningen en stadswoningen. Logischerwijs neemt het oorlogserfgoed hier in de regio een belangrijke plaats in op de lijst. In totaal zijn een 3.000 zaken te vinden in de databank voor onze streek, waarvan er een duizendtal zich in Ieper situeren."





Hulpinstrument

"In het verleden waren er altijd geografische inventariseringen", klinkt het. "Dat wil zeggen dat men op een bepaald moment een lijst opmaakte van een heel gebied. Het gebeurt dus niet vaak dat er losse elementen aan de lijst worden toegevoegd." De inventaris is momenteel 30 jaar oud en ondertussen zijn er een heel aantal zaken veranderd. Zo werden er zaken gesloopt of is het adres gewijzigd. Al die zaken moeten worden gecontroleerd. Voor het eerst wordt het erfgoed ook beoordeeld op het belang ervan. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de databank een hulpinstrument is voor de dienst Ruimtelijke Ordening in de gemeentes, als er bijvoorbeeld (ver)bouwaanvragen zijn.





Wederopbouwstijl

De erfgoedconsulente werkt gemeente per gemeente af en straat per straat, ofwel te voet ofwel met de wagen. Alle inventarispanden worden afgelopen. Ter plaatse maakt ze foto's en controleert ze het adres. "Veel zaken zijn er nog niet verdwenen en af en toe merk ik nog iets nieuws op dat nog niet op de lijst staat", klinkt het. "Wat me hier opvalt, zijn de vele huizen die in een typische wederopbouwstijl zijn opgetrokken. Dat is niet alleen in Ieper terug te vinden, maar eigenlijk langs de volledige frontlijn.





Vleteren en Poperinge zijn meer gevrijwaard gebleven van de oorlog en daar heb je heel veel erfgoedelementen van voor het strijdgewoel. Echte, middeleeuwse elementen zijn moeilijker te vinden. In Poperinge heb je wel heel mooie vakwerkhoeves die dateren uit de 18de eeuw."





Delphine heeft nog heel wat werk voor de boeg. Voor het inventariseren van Ieper werd een jaar uitgetrokken en voor het volledige grondgebied van CO7 zelfs tot vijf jaar. De lijst kan worden geraadpleegd via https://inventaris.onroerenderfgoed.be