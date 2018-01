"Adrien kwam plots naar buiten gerold" ZEVENTIGER ZONDER BENEN REDT ZICHZELF UIT VLAMMEN RIJWONING EN HUIS BUREN ONBEWOONBAAR HANS VERBEKE

23 januari 2018

02u29 0 Ieper Adrien Verbeke (72) uit de Zonnebeekseweg in Ieper is gisteren aan de vuurdood ontsnapt. De alleenwonende man, die geen benen meer heeft, kon nog net naar buiten kruipen, terwijl de vlammen amper een meter boven hem naar buiten sloegen. "Papa heeft enorm veel geluk gehad", beseft dochter Ann. Zijn rijwoning is helemaal vernield. Ook het huis van de buren, de familie Leroy, is onbewoonbaar.

Het was rond 4 uur dat Adrien Verbeke plots wakker schoot. De diabetespatiënt, bij wie door zijn ziekte inmiddels beide benen moesten geamputeerd worden, slaapt beneden en viel uit bed. "Met al zijn krachten is papa erin geslaagd om zich naar de voordeur te bewegen en die te openen", zegt Ann Verbeke, één van de vier kinderen van Adrien. "Hij raakte maar net op tijd buiten." Volgens buurman Philippe Leroy (55) is daar geen woord van gelogen. "Ik keek door het venster op de bovenverdieping en zag Adrien letterlijk naar buiten komen gerold", schudt de man het hoofd. "Mijn vrouw en ik waren even voordien wakker geworden, omdat onze rookmelders begonnen te loeien. Eerst wisten we niet goed wat te denken, maar toen ik buiten had gekeken, besefte ik dat we zo snel mogelijk weg moesten uit ons huis."





Machteloos

Ook echtgenote Nancy Clauw en dochter Sharon (21) trokken vliegensvlug hun kleren aan en vluchtten naar buiten. Toen de brandweer arriveerde, stond de hele woning van Adrien in lichterlaaie. De brandweerlieden concentreerden zich onmiddellijk op het vrijwaren van de woningen ernaast. "Ik heb alleen wat rookschade", zegt Willy Decoene (75), de andere naaste buurman van Adrien. "Toen ik omwille van het lawaai naar buiten ging, zag ik Adrien liggen, vlak bij z'n voordeur en eigenlijk heel dicht bij de vlammen. Samen met een andere buurman heb ik 'm in veiligheid gebracht." Tijdens de bluswerken stond het gezin Leroy machteloos toe te kijken. "Het is nauwelijks te beschrijven hoe snel de brand uitbreidde", zucht Philippe.





Woonzorgcentrum

"De brandschade is uiteraard het grootst bij Adrien. Daar is haast alles weggebrand, van de voorzijde tot de achterzijde. Bij ons situeert de grootste schade zich op de bovenverdieping. De houten balken in de zoldering lopen door van het ene huis naar het andere, zoals dat vroeger schering en inslag was. Bij brand is dat natuurlijk geen voordeel." Het gezin wist gisteren even niet waar het de komende dagen zal logeren. "Desnoods gaan we enkele dagen op hotel", zegt Philippe. "Ons huis moet helemaal worden aangepakt, terwijl we eigenlijk pas net gedaan hadden met renoveren. Ook voor Sharon was dit allesbehalve een pretje. Uitgerekend vandaag (gisteren, red.) mocht ze als pas afgestudeerd ergotherapeut aan de slag gaan. De shock was echter te groot. De directie van het woonzorgcentrum waar ze gaat werken, toont gelukkig begrip. Ze hebben beloofd Sharon goed te zullen opvangen." Adrien Verbeke verbleef gisteren een tijdlang op de spoedafdeling van het Jan Ypermanziekenhuis, maar verhuisde in de loop van de namiddag naar het woonzorgcentrum Wieltjesgracht. "Hij kan er twee weken verblijven", zegt dochter Ann. "In die tijd hopen we samen met het OCMW een adresje te vinden waar hij voor langere periode terechtkan. Papa heeft letterlijk niks meer. Ook zijn twee prothesen en z'n scootmobiel werden vernield. Niet te vatten, eigenlijk." Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.