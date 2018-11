"Aandenken aan offer van opa" GERY PYPE (59) 15 november 2018

02u28 0

Gery Pype (59) uit Staden is ook enkele beeldjes komen ophalen. Zijn overgrootvader is gesneuveld tijdens WOI in de Westhoek, en dit beeldje heeft dan ook voor hem een grote symbolische waarde.





"We leven nu in een luxeperiode, er werd al zeven decennia geen bloed meer vergoten in Europa, en projecten als deze herinneren ons daaraan. Ikzelf heb geen beeldje gemaakt, maar het project vond ik prachtig en daarom wil ik er enkele thuis hebben. Die zullen voor mij en mijn kinderen een aandenken zijn voor de inzet van onze grootvader" besluit Gery. (EFW)