"45ste Kattenstoet is dé beste ooit" Schepen Verschoore blikt trots terug op imposante optocht CHRISTOPHE MAERTENS

14 mei 2018

02u38 0 Ieper In Ieper daagden gisteren zo'n 50.000 toeschouwers op voor de 45ste editie van de Kattenstoet. De zwangere Minneke Poes beviel, net op tijd, van vijf kleine poesjes. "Er waren zelfs 5.000 Japanners aanwezig."

Het was al een tijdje afwachten of de zwangere stadmascotte Minneke Poes op tijd zou bevallen, zodat haar kittens konden meelopen in de stoet. Zaterdagavond was het dan eindelijk zover en kwam papa Cieper de vijf pasgeboren kittens aangeven aan de burgemeester. Gisteren kon Minneke Poes nog niet deelnemen aan de optocht, maar ze was wel een van de aandachtige toeschouwers. Die moesten echter tot het einde van de Kattenstoet wachten voor ze de vijf kittens konden zien voorbijlopen. De jonge katjes luisteren naar de namen Mimi, Snoezie, Bas, Bert en Neko.





De stoet zelf verliep zonder incidenten, uitgezonderd enkele paarden die op hol sloegen en in het water belandden (zie kaderstuk). "We zijn heel tevreden en we kunnen gerust spreken van de beste stoet ooit", aldus schepen Jef Verschoore (CD&V). "Alle groepen waren goed gespreid. De nieuwe kostuums kwamen goed naar voor en alle figuranten bleven zich tot op het einde inspannen."





Gwendolina Dewulf (45) en Wim Dolphen (45) uit Kortemark beamen de woorden van de schepen. "We waren wat laat in Ieper, maar we hebben gelukkig nog een goed plaatsje gevonden om alles te bekijken", aldus het koppel. "Het is allemaal zeer imposant en we hebben ons nog geen seconde verveeld. Chapeau voor de organisatoren, het moet een heel werk zijn om dit allemaal in goede banen te leiden."





De politie schatte dat er ongeveer 50.000 toeschouwers naar het centrum van Ieper afzakten. Dat is iets minder dan verwacht. Het wat minder warme weer is daarvan wellicht de oorzaak. "Opvallend is dat er bijna 5.000 Japanners naar de stoet kwamen kijken", zegt Peter Slosse, directeur Toerisme Ieper. "Er waren twee Japanse en een Taiwanese tv-ploeg die het gebeuren kwamen opnemen. In Japan zijn de mensen gek op katten en de combinatie met een stoet maakt het voor hen compleet." In Japan staat de kat symbool voor geluk.





Na de Kattenstoet was er nog de gebruikelijke kattenworp vanop de Belforttoren. Daarbij gooit de stadsnar pluchen katjes naar beneden. Dat verwijst naar een gebruik in de middeleeuwen waarbij nog levende katten uit de Lakenhallen werden gegooid.





In de Kattenstoet van dit jaar liepen 1.700 figuranten mee. Er werken 70 medewerkers van de technische dienst mee. Er werden 68 taferelen uitgebeeld en dat door allerlei Ieperse verenigingen. 21 taferelen werden door niet-Ieperse verenigingen in beeld gebracht. Aan de stoet gingen maar liefst 100 repetities vooraf. Alle 4.900 plaatsen op de tribunes waren uitverkocht. De stoet rijdt over drie jaar weer uit.