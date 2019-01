’11 eeuwen Ieper’ vertelt verhaal van Ieper in zijn landelijke omgeving Christophe Maertens

29 januari 2019

18u21 0 Ieper Lieven Stubbe, diensthoofd Milieueducatie en Landschapszorg van de stad Ieper, heeft een boek geschreven over de geschiedenis van Ieper. “Het lijvig werk brengt niet alleen het historisch verhaal van de stad, maar ook hoe Ieper verbonden blijft aan haar landschappelijke omgeving.”

De stad Ieper publiceerde in 2007 de brochure ‘Gids voor Kids, de geschiedenis van Ieper en haar vesting’. De brochure vertelt de geschiedenis van de stad voor de schoolgaande jeugd. “Het bleek al snel dat de gids een leemte opvulde”, zegt Lieven Stubbe, die de gids schreef. “De geschiedenis van Ieper werd nog nooit in zijn totaliteit gepubliceerd in een vlot leesbare uitgave. De oplage van 2.500 exemplaren was na enkele jaren uitgeput. Bovendien bereikte de uitgave een ruim publiek, jong en oud.” Na de positieve ervaring met de ‘Gids voor Kids’, ging de auteur op zoek naar meer informatie. “De vele archeologische onderzoeken en studies van de voorbij 30 jaar binnen Ieper, verschillende wetenschappelijke bijdragen, maar ook eindwerken van laatstejaarstudenten, klassieke standaardwerken en de vele lokale publicaties boden nieuwe inzichten. Met dit nieuw materiaal, gingen we aan de slag.”

Het nieuw boek ‘Elf Eeuwen Ieper’ beschrijft hoe de stad Ieper is ontstaan langs een rivier. In een korte tijd groeide de nederzetting uit tot een stad van formaat. “Het is aannemelijk dat Ieper rond de 9de eeuw ontstond als wooncentrum uit een Frankische nederzetting, de Villa Yprensis. Maar we moeten eerlijk zijn, we hebben tot nu nog geen enkel feitelijk bewijs gevonden van die villa. Het is wel zeker dat in de omgeving van Ieper al heel vroeg mensen woonden. Dat tonen de vele archeologische vondsten aan van Keltische oorsprong op de Kemmelberg en van Gallo-Romeinse origine tussen Boezinge en Ieper”, klinkt het. “Historici zijn het er dan ook over eens dat Ieper tussen de 11de en de 13de eeuw uitroeide tot een van de rijkste en machtigste steden in West-Europa.” Daarna ging het echter bergaf met de stad. Ieper veranderde door epidemieën en conflicten in een verarmde provinciestad. In de 16de eeuw kwam daar verandering in. “In 1599 promoveerde Ieper zelfs tot nieuwe bisschopstad. De middeleeuws grandeur was echter voorbij. Het Westhoekstad werd een militair bastion, tussen haar vestingsmuren. De Eerste Wereldoorlog veegde Ieper zelfs volledig van de kaart.

Het boek vertelt hoe de Ieperlingen altijd wisten te herstellen van de vele dramatische gebeurtenissen. “Essentieel is hoe stevig onze stad, als centrum van de Westhoek, verbonden blijft met haar landschappelijke omgeving en haar hedendaagse geschiedenis van meer dan elf eeuwen. Het werk spreekt ook over de hedendaagse tijd, zelfs tot na de warme zomer van vorig jaar. Ondanks alle ellende heeft de stad zich blijven ontwikkelen tot een welvarende centrumstad op mensenmaat.”

De auteur is zeer tevreden met zijn werk. “Ik heb natuurlijk hulp gekregen, want ik ben geen historicus. Ik ben echter blij met het resultaat. De vele illustraties maken alles heel bevattelijk. We hadden er aanvankelijk slechts 150 voorzien, maar het zijn er uiteindelijk 500 geworden.”

Het lijvig boek kan worden aangekocht in de shop van de stedelijke musea in de Lakenhalle.