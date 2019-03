1.400 gsm’s betekent 1.400 bomen voor Belbos Christophe Maertens

05 maart 2019

17u55 0 Ieper De Ieperse afdeling van de vzw Curieus heeft 1.400 oude gsm’s ingezameld. Per toestel krijgt de vereniging een euro, waarmee een bos zal worden aangeplant. “Dat wordt dus een bos van 1.400 bomen.”

“Vorige maand hebben we samen met de stad Ieper oude gsm’s ingezameld”, zegt voorzitter Valentijn Despeghel van Curieus Ieper en schepen van Milieu en Duurzaamheid (sp.a). Curieus is een progressieve cultuurfabriek die initiatieven neemt om mee te bouwen aan een solidaire samenleving. “In elk huishouden ligt wel ergens een oude gsm stof te vergaren. Aangezien deze gsm’s heel wat kostbare grondstoffen bevatten, zoals goud en kobalt, is het zinvol deze in te zamelen om de grondstoffen te recupereren. Per ingezamelde gsm krijgen we van het recyclagebedrijf ‘Out of Use’ een euro, waarmee we een bos gaan aanplanten.” Out Of Use uit Beringen biedt bedrijven en organisaties een oplossing om al hun ICT, elektrisch en elektronisch afval op een duurzame manier te recycleren.

Aan de inzameling hebben dertig bedrijven, scholen, zorgverleners en openbare gebouwen deelgenomen. Aan Auris werden 390 toestellen binnengebracht, aan het bedrijf Westlandia waren dat er 42, Huize Zonnelied was goed voor 108 gsm’s en vrije basisschool Lyceum Heilige Familie zamelde 37 gsm’s in.

Het Belbos in Ieper zal dit najaar aangeplant worden in samenwerking met Natuurpunt. Natuurpunt ging op zoek naar een locatie voor het bos, maar de vereniging kan nog niet zeggen waar het zal komen. “Maar het komt er zeker”, besluit de voorzitter.