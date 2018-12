Iedereen in de bres voor muco Kersthappening in kader van Warmste Week aan Diesterweg Toon Verheijen

17 december 2018

15u47 1 Greet Lenaerts en haar vriendin Machteld Lansloot slaan de handen in elkaar voor een kersthappening voor mucoviscidose in het kader van de Warmste Week. Het evenement vindt plaats op 23 december tussen 13.30 en 18 uur op het domein aan de Diesterweg. “We weten zelf wat het betekent om muco te hebben dus we willen ons daarvoor blijven inzetten.”

Greet Lenaerts en haar vriendin Machteld organiseerden in 2015 de eerste keer een kersthappening ten voordele van de vereniging voor mucoviscidose. Mucoviscidose of kortweg muco is een erfelijke ziekte die de ademhaling en de spijsvertering ernstig verstoort. De ziekte is ondanks de vele onderzoeken nog altijd levensbedreigend en ongeneeslijk en brengt heel veel zorgen met zich mee. Greet Lenaerts en haar man Wim Smet weten daar alles van. Twee van hun drie kinderen hebben de ziekte. Er zijn in België naar schatting 1.300 mucopatiënten en 1 op de 20 is drager van het gen. “Ondertussen doen de kinderen het redelijk goed”, vertelt Greet. “Alles met ups en downs, maar we houden vol.”

Kersthappening

Greet en de rest van de organisatie hopen op 23 december weer zoveel mogelijk volk naar de Diesterweg te lokken voor hun evenement. “Het is al drie jaar geleden dus het werd nog eens tijd voor een tweede editie”, lacht Greet. “Wij hadden er zin en de school ook. Want we krijgen enorm veel steun van de juffen, de ouders en de leerlingen van basisschool Rinkrank. Zonder hen zouden we dit ook niet kunnen.”

De kersthappening zal vooral een muzikaal gebeuren worden met vooral veel gezang. “Er zijn optredens van de leerlingen van Rinkrank, Vintavoix en het inclusief koor Allemaal Zangers. Vervolgens kan je een workshop Capoeira volgen of samenzang met Saar Suffys. Doorlopend is er een gezellige kerstmarkt met cadeautjes, tweedehands speelgoed en kledij, eten, drinken en uiteraard een Vlaamse kermis.

Overkapping

Omdat de decembermaand in Vlaanderen dikwijls ook garant kan staan voor geen al te best weer, is de organisatie er dit jaar op voorbereid. “We hebben iemand bereid gevonden om een tent neer te zetten van tien op vijftien meter voor het gebouw”, vertet Greet. “Dus eigenlijk heeft niemand nog een excuus om niet te komen want je staat altijd droog.” De opbrengst van de hele namiddag zal gaan naar de vereniging voor mucoviscidose. De voorbije jaren hebben Greet en de rest van de organisatie ook een Run for Muco georganiseerd. Dit bracht dit jaar zelfs meer dan 6.000 euro op. Er waren meer dan driehonderd deelnemers.