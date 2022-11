Idyllisch wonen langs het water? Van 379.500 euro voor een nieuwbouwappartement aan de Leie tot 568.000 euro voor een luxueuze flat met zicht op de Binnendijle

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het landelijke Adegem tot provinciestad Mechelen.

Liedekerke (Vlaams-Brabant): vroeger een pendelgemeente, nu een kleine stad

“Liedekerke, een uitloper van het Pajottenland aan de grens met de Denderstreek”, zeggen Kris Van den Borre en Joris Heymans van Vastgoedkantoor Immo-Team. “De gemeente telt meer dan 13.000 inwoners en is van een pendelgemeente uitgegroeid tot een kleine stad. Mede een gevolg van het vernieuwde station en de vernieuwde stationsomgeving.” Die verstedelijking speelt soms ook in het nadeel van de gemeente aangezien het te kampen krijgt met grootstedelijke problematieken. Niet alleen op vlak van veiligheid, waar kort op de bal wordt gespeeld. Ook heerst er een hoge parkeerdruk in het centrum wegens het hoge aantal woningen op een kleine oppervlakte. Liedekerke kent ook enkele troeven, waardoor het er aangenaam wonen kan zijn.

Volledig scherm Bel-etage met vier slaapkamers te koop in Liedekerke © Allur Vastgoed

Wonen met zicht op de Leie – de “gouden rivier” – in Zuid-West-Vlaanderen

Wonen met zicht op het water, wie droomt er niet van? In het zuiden van West-Vlaanderen schoten de nieuwbouwprojecten met zicht op de Leie de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. “We mogen dan geen Sint-Martens-Latem hebben, toch zijn er voldoende mooie plekjes om te wonen met zicht op de Leie, en we zijn er allemaal dol op”, zegt Gregory Merlier van Immo Dochy in Waregem. In het zuiden van West-Vlaanderen kan het onder andere in Menen, Lauwe, Kortrijk, Harelbeke, Sint-Eloois-Vijve en Sint-Baafs-Vijve. “De aantrekkingskracht van het water is enorm, hé. Het is altijd in beweging, je bent vlak bij de natuur en ziet al eens een reiger passeren. Wie wil dat niet? Bovendien kan je er langs het jaagpad fietsen of lopen en nadien uitrusten met het zicht op het water.” Wij gaan na hoe diep je voor grond aan de Leie in de geldbuidel moet tasten.

Adegem, bij Maldegem (Oost-Vlaanderen): overal dichtbij en dicht bij de natuur

Adegem, deelgemeente van Maldegem met net geen 6.000 inwoners. “Adegem is de max. Het is Maldegem niet, en het is Eeklo niet”, schetst makelaar Peter De Keyser van Vastgoed Meetjesland, met kantoor in het dorp van Adegem. “Een landelijk dorp, waar de mensen mekaar nog kennen. Je hebt er niets en tegelijk ook alles. Een combinatie van de rust van een gezellig Vlaams dorp, maar tegelijk ook op een boogscheut van de Handelskilometer op de N9. We hebben nog cafés, bakkers, restaurants, een slager, een winkeltje en sinds kort zelfs ook een nieuwe Albert Heijn in ons dorp. Er zijn zelfs twee scholen. Waar heb je dat nog in een dorpje van die grootte?”

Ook de ligging is volgens Vastgoed Meetjesland een regelrechte troef. “Adegem ligt langs de N9, en op een boogscheut van de N44 en de Expressweg N49. Je bent dus echt overal dichtbij. Maar je zit aan de andere kant ook dicht bij de natuur.” De verbinding tussen Adegem en Oostwinkel is populair, zeker bij mensen die iets meer geld hebben om een huis te kopen. “Mensen willen echt wel meer geld op tafel leggen voor een mooi vergezicht.”

Volledig scherm Een villa te koop in de Prins Boudewijnlaan in Adegem. © Vastgoed Meetjesland

Mechelen (Antwerpen): wonen in een provinciestad, die voelt als een dorp

De rustige provinciestad Mechelen won de voorbije jaren flink aan populariteit. Centraal gelegen tussen Antwerpen en Brussel, vlot bereikbaar via de E19, een binnenstad die stevig onder handen werd genomen. De vernieuwingen en investeringen lokten al heel wat nieuwe Mechelaars – ondertussen zijn ze met zo’n 87.000 – en dat aantal blijft stijgen. Dit jaagt ook de woningprijzen de hoogte in, weet Stijn Liers van Malines Group.

“In Mechelen wil iedereen vanzelfsprekend in of zo dicht mogelijk bij het vernieuwde centrum wonen. De uitstraling van de Grote Markt, de winkels op de Bruul en IJzerenleen, de sfeer van de Vismarkt, de vele vlietjes die werden opengewerkt zodat het water weer door de binnenstad stroomt... Het centrum van Mechelen is niet groot, het voelt aan als een dorp waar je alles te voet kan doen. Mechelen is ook relatief rustig, je hebt er maar weinig last van het nachtleven. Dit alles lokt een iets ouder publiek, met meer geld, naar de Dijlestad.” Een wijk die stilaan aan populariteit wint, is Nekkerspoel. De woningen zijn er nog betaalbaar, er staan verschillende nieuwe projecten op stapel...

Genk (Limburg): alles binnen handbereik

Wonen in Genk-centrum is vanzelfsprekend handig voor wie zich niet veel wil verplaatsen en toch alle voorzieningen binnen handbereik wil hebben. Het gaat dan om horeca, winkels, banken, het openbaar vervoer met het station dat centraal ligt, of de scholen. “Maar ook kinderdagverblijven, het ziekenhuis en recreatie zoals Kattevennen en het Molenvijverpark”, zegt Mesut Donmaz, vastgoedexpert bij Sensimmo. “Al die dingen liggen op wandelafstand. Op dat vlak steekt Genk er met kop en schouders bovenuit vergeleken met omliggende gemeenten.” Ietwat nadelig is het gebrek aan private staan- of parkeerplaatsen. “Dat geldt zowel voor de bewoners als bezoekers van de stad. Bij de verhuur of verkoop van een woning, wordt er serieus rekening mee gehouden. We zien dat als een parking noodzakelijk is voor de koper, die bijkomend moet aangekocht worden of aan een stevige som mee verhuurd wordt. De vele voordelen wegen anderzijds vaker door, net door de nabijheid van veel zaken.”

“De prijzen in het centrum liggen uiteraard een stukje hoger, voor een kleiner bewoonbare oppervlakte. Eigendom is hier zéér gegeerd.”

Volledig scherm Appartement te koop aan de Winterslagstraat in Genk, pal in het centrum © Sensimmo

