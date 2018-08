WIT poneert enkele programmapunten 25 augustus 2018

Meerderheidspartij WIT stelt in de loop van september haar programma voor aan de bevolking. Toch schuiven ze nu al enkele belangrijke punten naar voren. "Voor Ichtegem hechten we belang aan de dorpskernvernieuwing, met inbegrip van de site Bruwier en de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. In Bekegem willen we een oplossing voor de parkeerproblematiek en de wateroverlast. En in Eernegem willen we de realisatie van een nieuw containerpark en de site van het Jeugddorp." Jan Bekaert, huidig eerste schepen, is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. (TVA)