Wisselende reacties op eenrichting Aartrijkestraat 25 mei 2018

02u51 0 Ichtegem In de Aartrijkestaat werd een maand eenrichtingsverkeer uitgeprobeerd over een lengte van zo'n 450 meter. "We kregen zowel positieve als negatieve opmerkingen", zegt burgemeester Karl Bonny (CD&V).

Het verkeer komende vanuit Westkerke kon de Aartrijkestraat inrijden. Het verkeer richting Westkerke moest de omleiding Leliestraat - Bruggestraat volgen. De supermarkten vielen net buiten de eenrichtingszone. "De Aartrijkestraat is erg smal, wat met tweerichtingsverkeer gevaarlijke situaties veroorzaakt. Met het Sint-Godelievecollege ligt ook nog eens een school in de straat en we moeten dus waken over de veiligheid. We zullen nu de neveneffecten van dichterbij bestuderen", zegt burgemeester Karl Bonny (CD&V). "We kregen zowel positieve als negatieve opmerkingen. Inwoners van de Aartrijkestraat zijn tevreden dat het rustiger is, maar bewoners van de Leliestraat en Bruggestraat zijn negatief over het toegenomen verkeer. Let wel: alle bewoners kregen een brief in de bus. Die kunnen ze ons terugbezorgen met hun opmerkingen. De Aartrijkestraat is een gewestweg. Zwaar verkeer mogen we er niet weigeren. Willen we eenrichting definitief invoeren, hebben we ook nog een lange administratieve weg af te leggen."





Tijdens de proefperiode moest de politie ook optreden. Eerst met zo'n twintig waarschuwingen, daarna met enkele pv's. (TVA)