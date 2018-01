Werken aan sporthal starten volgende week 02u51 0 Foto Timmy Van Assche Zo zal de nieuwe sporthal er gaan uitzien. Ichtegem De werken aan de sporthal in de Keibergstraat starten volgende week.

"Het is de bedoeling de werken af te ronden eind augustus", laat schepen Koen Pattyn (CD&V) optekenen. "Rond de sporthal komt een nieuwe gaanderij van witgelakte stalen profielen. Het dak wordt vernieuwd en krijgt zonnepanelen, en er komt een nieuwe centrale ingang ter hoogte van de nieuwe cafétaria. De cafétaria krijgt ook een ruim overdekt terras. Gezien het mooie speelpleintje in de buurt wordt dit een sterke troef." Het aantal kleedkamers voor de sporters breidt uit van vier naar zes en krijgen vloerverwarming. Er komt een nieuw sanitair blok voor gezamenlijk gebruik door de sporters en de cafétariabezoekers.





Feestruimte

"De sporthal kan ook in de toekomst, mits het afdekken van de vloer, gebruikt worden voor feesten van verenigingen. Voor hen komt ook een extra ruimte met een nieuwe toog en frigo's", aldus nog de schepen. Voor de speelpleinwerking in juli en augustus is een nieuwe berging voorzien met een volledig nieuw sanitair blok dicht bij het speelterrein. Boven de huidige cafétaria komt een nieuwe polyvalente zaal, die in juli en augustus kan dienen als speelruimte voor de speelpleinwerking. Het gebouw wordt ook duurzamer met ledverlichting, isolatie en gaswandketels. De werken worden geraamd op 1,87 miljoen euro. (TVA)