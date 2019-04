Wegpiraat krijgt vijf jaar na drie ongevallen in drie dagen tijd extra boete van 2.800 euro JHM

13u20 0 Ichtegem Bijna vijf jaar nadat een jongeman uit Ichtegem onder invloed van drugs drie ongevallen veroorzaakte in drie dagen tijd, kreeg hij van de politierechter in Veurne nu een extra geldboete en rijverbod voor.

In mei 2014 botste R.D. drie opeenvolgende dagen met zijn auto tegen een ander voertuig en pleegde daarbij telkens vluchtmisdrijf. Hij kickte af van de drugs en kreeg daarom een jaar later een straf met uitstel onder voorwaarden. De man werd op 18 januari vorig jaar veroordeeld omdat hij 116 kilometer per uur reed in zone 70. Door deze nieuwe straf vroeg de procureur om zijn eerdere gunsten in te trekken. De politierechter ging daarop in, waardoor R.D. de straf die hij in 2015 met uitstel kreeg nu effectief krijgt. Dat betekent dat hij een extra geldboete van 2.800 krijgt en 50 dagen rijverbod moet uitzitten.