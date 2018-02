Weg versperd na botsing met drie auto's 05 februari 2018

De R34 in Torhout was vrijdagnamiddag rond 17 uur deels versperd door een ongeval waarbij in totaal drie wagens betrokken waren. Een 54-jarige vrouw uit Jabbeke week om nog ongekende reden van haar rijstrook af. Een 53-jarige Ichtegemnaar kon haar nog ontwijken, maar kwam daardoor in de gracht terecht. Een tweede tegenligger, een 49-jarige man uit Torhout, kon de vrouw niet meer ontwijken en werd in de linkerflank aangereden. In de wagen van de Ichtegemnaar raakte een vrouwelijke passagier lichtgewond. De politie kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. (SDVO)