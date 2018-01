Weerspannige man opgesloten 30 januari 2018

In de Zuidstraat in Ichtegem betrapte de politie zondagavond de 45-jarige S.D. uit Ichtegem die onder invloed van alcohol rondreed. De man legde een positieve ademtest af en speelde zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. Omdat hij zich nadien weerspannig gedroeg werd hij opgesloten in de politiecel. (JHM)