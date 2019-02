Wedstrijd in kader van Jeugdboekenmaand: wie mag tekenen op ramen bibliotheek? Timmy Van Assche

06 februari 2019

18u52 0 Ichtegem De bibliotheekfilialen van Ichtegem en Eernegem schrijven naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand een tekenwedstrijd uit. De winnaars mogen hun ontwerp komen tekenen op de ramen van de bibliotheek.

De Jeugdboekenmaand loopt van 1 tot 31 maart en is een campagne voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. Tijdens deze maand wil ‘Iedereen Leest’ aandacht vragen voor het plezier van lezen, voorlezen en naar illustraties kijken. Elk jaar staat er een ander thema centraal. Dit jaar is dat ‘Vrienden voor Altijd’. “De bib roept daarom alle Ichtegemse kinderen op om mee te tekenen voor de Jeugdboekenmaand. Ontwerp een originele tekening met als thema ‘Vrienden voor altijd’ en breng de tekening zeker voor 10 februari terug binnen in een van onze bibliotheken. Alle kinderen die in Groot-Ichtegem school lopen, krijgen een deelnameformulier via de scholen mee naar huis. Toch nog een extra formulier nodig? Dan kun je terecht in beide bibliotheken”, klinkt het. “Er worden in elk bibliotheekfiliaal 13 winnaars gekozen, dus 26 in totaal.”

De tien mooiste tekeningen van de kleuters worden uitgestald in de bibliotheken. Voor de lagere schoolkinderen wordt er per graad één winnaar geselecteerd. “Zij zullen persoonlijk worden verwittigd en mogen op zaterdag 23 februari hun tekening op de ramen van de bib komen tekenen.” Om 10 uur worden de winnaars van Ichtegem in de bib van Ichtegem verwacht, om 14 uur is Eernegem aan de beurt.