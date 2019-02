Waterleidingen in Aartrijkestraat worden dit jaar vernieuwd Timmy Van Assche

13 februari 2019

18u53 0 Ichtegem Dit jaar worden de waterleidingen in de Aartrijkestraat vernieuwd. Dit zijn kapot en zorgden de afgelopen jaren al meermaals voor waterellende in de buurt.

Nutsmaatschappij De Watergroep zal dit jaar de waterleidingen in de Aartrijkestraat helemaal vernieuwen. In het verleden zijn al verschillende leidingen gesprongen, met wateroverlast als gevolg. “De leidingen zijn helemaal rot", vertelt schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “We hebben de nutsmaatschappij al aangeschreven en aangemaand om actie te ondernemen. Ze geven daar nu gevolg aan." De Watergroep zal in de straat sleuven trekken en de leidingen vervangen. De kosten van de werken zijn voor hen. “Het is belangrijk dat dit probleem, dat al vele jaren aansleept, eindelijk wordt opgelost", stelt Cobbaert. Overigens buigt het schepencollege zich nog steeds over het al dan niet invoeren van eenrichtingsverkeer in de smalle straat.