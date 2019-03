Wat een prestatie: Maria Buffel viert haar 104de verjaardag Timmy Van Assche

23 maart 2019

19u22 0 Ichtegem Meer dan een eeuw geleden, op 25 maart, werd Maria Buffel geboren. De nog altijd kwieke dame werd uitgebreid gevierd door familie, vrienden en het schepencollege.

Doe het maar eens, 104 lentes vieren. Maar Maria straalt nog altijd. Een los babbeltje slaan, dollen met de burgemeester en simpelweg genieten van het leven - héérlijk. “Ik ben altijd welgezind”, verklapt ze haar levensgeheim. Pas drie jaar geleden kwam Maria naar woonzorgcentrum Hof Demeersseman, want tot aan haar 101 jaar woonde ze nog thuis. “Maar ik zit hier graag, hoor. Ik lees bijvoorbeeld graag ‘de boeksjes’, de sappige weekblaadjes.” Maria heeft al een rijkelijk leven achter de rug. Ze werd geboren in Zedelgem, maar verhuisde naar Ichtegem toen ze met Modest Verbeke huwde in 1945. Haar man overleed al in 1984, maar samen zorgden ze voor flink wat nakomelingen: zoon Hubert en dochter Lianne, maar ook twee kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en vijf achterachterkleinkinderen. Maria was onder meer actief als seizoenarbeider met haar man - ze trokken samen naar de bietenvelden in Frankrijk - en als huishoudster in Oostende.