Vrouw valt in slaap: botsing en auto's weggeslingerd 27 april 2018

02u52 0

Langs de Diksmuidebaan in Ichtegem heeft een 20-jarige vrouw uit Koekelare woensdagnacht een ongeval veroorzaakt nadat ze in slaap was gesukkeld. I.O. week van haar rijbaan af en kwam in botsing met een geparkeerde wagen. Die werd op zijn beurt tegen een tweede auto gekatapulteerd die vervolgens nog tegen een derde geparkeerde wagen belandde. I.O. raakte lichtgewond, maar moest niet naar het ziekenhuis. Een van de beschadigde wagens moest na het ongeval getakeld worden. (JHM)