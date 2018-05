Vrouw bestolen op Markt 30 mei 2018

Op de Markt in Ichtegem werd een 86-jarige vrouw maandag bestolen van geld uit haar portefeuille. Ze was even voordien aangesproken door een onbekende man met de vraag om geld te wisselen. Pas later merkte de bejaarde dame op dat ze beroofd werd. (JHM)