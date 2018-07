Vrouw (32) overlijdt na ongeval in Ichtegem BBO

19 juli 2018

In Ichtegem is afgelopen nacht een 32-jarige vrouw uit Waregem om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vrouw reed rond 1 uur langs de Torhoutbaan in de richting van Torhout en week om onbekende reden af van de rijbaan. Haar Citroën Berlingo kwam tegen een boom terecht, werd weggekatapulteerd en belandde op de linkerflank.

De hulpdiensten werden opgeroepen om de vrouw te bevrijden uit het wrak en naar het ziekenhuis over te brengen, maar er kon geen hulp meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het parket stelde geen deskundige aan omdat er geen derden betrokken waren bij het ongeval.