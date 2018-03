Vrije Basisschool werkt mee aan campagne Rode Kruis 03 maart 2018

Leerlingen en leerkrachten van de Vrije Basisschool in Eernegem werkten mee aan een handboek van het Rode Kruis voor de 'eerste hulp voor leerkrachten'. In heel Vlaanderen wordt het boek gebruikt. In september vond een fotoshoot plaats met een fotograaf, regisseur en schminkster. Een 20-tal leerlingen en leerkrachten werd gefotografeerd in allerlei situaties met verwondingen die je op kan lopen in school, klas of op de speelplaats. In het handboek illustreren de foto's hoe je het best omgaat met dergelijke situaties. Tevens kregen alle personeelsleden van de VBS Eernegem/Bekegem een halve dag EHBO-opleiding





(COGHE)