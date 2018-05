Vluchtmisdrijf 15 mei 2018

In de Zuidstraat in Ichtegem pleegde de bestuurder van een onbekend voertuig zondagavond vluchtmisdrijf nadat hij eerst tegen de wagen was gereden van de 35-jarige M.R. uit Torhout. De politie stelde een PV op. (JHM)