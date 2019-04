Vluchtmisdrijf na aanrijding auto JHM

10 april 2019

10u09 0

In de Engelstraat in het centrum van Ichtegem reed een onbekende bestuurder maandag in de vooravond een geparkeerde auto aan. Die liep daarbij schade op. De aanrijder stopte niet en pleegde vluchtmisdrijf. De politie stelde een pv op.