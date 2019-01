Vlaams Belang maakt comeback nadat het met amper 3 kandidaten zetel in gemeenteraad verovert Timmy Van Assche

03 januari 2019

15u37 0 Ichtegem Vlaams Belang is terug in de gemeenteraad na zes jaar afwezigheid. Patrik Wellekens, de enige verkozene, vraagt meteen meer aandacht voor verkeersveiligheid.

Vlaams Belang behaalde in 2000, onder de naam van Vlaams Blok, geen zetel. In 2006 was het wel prijs met Dorine Demeulemeester. In 2012 kwam het Vlaams Belang niet op. Maar tot ieders verrassing behaalde de partij onlangs één zetel. Zonder meer knap, gezien de kieslijst slechts uit drie personen bestond: Patrick Wellekens, zijn vrouw Jeanique Devriendt en Serge Houtteman. Bovendien werd de kandidatuur van de partij goed geheim gehouden. “Ik ben afkomstig uit Bredene en was daar vele jaren achter de schermen actief bij Vlaams Belang", vertelt raadslid Patrik Wellekens. “Toen we waren verhuisd, besloten we hier opnieuw een kieslijst van Vlaams Belang op te richten. Waarom ook niet? Al die mensen die twaalf jaar geleden op ons stemden, zijn niet plotseling verdwenen. We zijn niet alleen aangenaam verrast met onze ene zetel, maar het scheelde slechts een twintigtal stemmen of we hadden er een tweede zetel bij.” Intussen werkt Vlaams Belang Ichtegem al aan de verkiezingen van 26 mei en zelfs al aan die van over zes jaar. “Onze Facebookpagina telt 700 actieve leden. En in elke deelgemeente hebben we leden die meer zijn dan zomaar sympathisant en een vinger aan de pols houden bij de inwoners.”

“Geen racisten, wel realisten”

Wat wil VB op lokaal niveau verwezenlijken? “We willen alvast meer blauw op straat zien”, vervolgt Wellekens. “Wij wonen in de Eernegemse Stationsstraat en, eerlijk, het is soms een autosnelweg. Dagelijks worden er spiegels van auto’s afgereden. Hier zijn ook zelden of nooit snelheidscontroles, terwijl er toch een school in de straat is. Ook in de Westkerkestraat is het gevaarlijk. Ook daar is een school, maar rijden vrachtwagens aan hoge snelheden. Dit kan anders: wij denken aan een klein circulatieplan rond de Markt en kerk. Ook het parkeerprobleem in de Westkerke-, Aartrijke en Stationsstraat vergt aandacht. Kijk, wij zijn een kleine oppositiepartij - dat beseffen we ook. Toch willen we onze stem doen gelden.” Wellekens wil evenwel nog één vooroordeel de wereld uit. “We volgen het nationale standpunt van Vlaams Belang: onze eigen mensen eerst. Gezinnen die op de vlucht zijn uit oorlogsgebied, moet je uiteraard helpen. Maar pakweg een dertigjarige spierbundel met peperdure wagen en smartphone die hier keet komt schoppen? Nee, bedankt. We zijn geen racisten, wel realisten. De oogkleppen moeten af. Waar nood heerst, moet je ingrijpen, maar je moet ook de gevaren kunnen inschatten.”

