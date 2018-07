Verwaarloosde kippen in tuin OCMW-woning 04 juli 2018

In een woning in de Achterstraat in Eernegem heeft de politie zondagavond na een tip een geval van ernstige dierenverwaarlozing vastgesteld. In de tuin van de OCMW-woning leefden zowel duiven, kippen en ganzen in hun eigen uitwerpselen samengepropt in te kleine hokken. Door de warmte waren er verschillende duiven overleden. Die lagen te rotten tussen de andere dieren. De kippen zaten in een afgesloten hok zonder zonlicht en het was er bovendien gloeiend heet door het warme weer. Ook in dat hok lag een overleden hen te rotten tussen de andere kippen. Het drinkwater van het pluimvee was bovendien vervuild, de stank was er niet te harden en het hok zat vol vliegen. De politie Kouter stelde een proces-verbaal op voor dierenmishandeling op en verwittigde ook het OCMW, eigenaar van het huis. "De zaak wordt verder opgevolgd door de wijkpolitie van Eernegem", zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de politiezone Kouter. "De eigenaar werd aangemaand om zijn dieren te verzorgen, de hokken te reinigen en goede leefomstandigheden te voorzien. De persoon in kwestie ging akkoord. Er volgen nog controles om te zien of de beloftes nagekomen worden", aldus Wittesaele. Of er een vervolging voor dierenmishandeling komt, is nog niet bekend. Het parket van Ieper, bevoegd voor dierenmishandeling in West-Vlaanderen, beslist daarover op basis van het proces-verbaal. (SDVO/BBO)