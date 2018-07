Verkocht! Een huis met een gat in 10 juli 2018

02u39 0 Ichtegem Is Ichtegem binnenkort een 'bezienswaardigheid' armer? Het heeft er alle schijn van, want na meer dan anderhalf jaar wachten is 'het huis met het grote gat' aan de Torhoutbaan eindelijk verkocht.

In februari 2016 reed een tractor de woonkamer binnen. Dat gebeurde toen de bestuurder moest remmen voor een vrachtwagen die linksaf wilde slaan. Het gevaarte kantelde en schoof in het huis waar toen een gezin met drie kinderen woonde. Die waren gelukkig niet thuis. De gevolgen waren zwaar: de woonkamer kon niet meer gebruikt worden en en een slaapkamer boven raakte vernield. De gevel bleef al die gestut. Eigenaar Danny D. deed anderhalf jaar lang zijn best om het huis te verkopen, wat nu gelukt is. "Eindelijk", zegt Danny, "al heb ik er eigenlijk nooit voor gevreesd. Dat gat was het probleem niet, er waren maar weinig kandidaat-kopers die daarover vielen. Maar het gaat hier om agrarische grond, daar doe je niet mee wat je wil. Maar de oppervlakte van 4.600 vierkante meter was uiteraard een troef. Wat de koper er nu mee zal doen, is zijn zaak. Maar ik denk niet dat ze geld zullen steken in het vernieuwen van die gevel. We zien wel, maar er zal zeker iets mee gebeuren", zegt Danny. De kostprijs is niet bekend. Voorlopig blijft het huis nog in de huidige staat: perfect voor de vele automobilisten die nog steeds vertragen om een blik te werpen op de gevel. (JHM)