Vele handen maken licht werk bij verhuis bibliotheek 15 mei 2018

De verhuis van het Eernegemse bibliotheekfiliaal is met een opmerkelijke actie gestart. Ruim 500 kleuters, lagere schoolkinderen en middelbare scholieren uit de Ichtegemse scholen vormden een boekenslang. 150 boeken werden zo een voor een doorgegeven van de tweede verdieping van het administratief centrum, de oude locatie van de bib, over de markt, naar de nieuwe locatie in residentie Capri in de Westkerkestraat 24. Langs de trappen, over de straten, al zigzaggend over de markt vormden de kinderen een indrukwekkende slang. Alle boeken bereikten veilig hun bestemming. Vrijdag opent de nieuwe bib, daarna start een feestweek met veel activiteiten. Zo is er een aperitieflezing met sagen en legendes uit de gemeente, een workshop handlettering onder muzikale begeleiding en Hilde Vandermeeren komt haar nieuwe boek voorstellen. Info: ichtegem.bibliotheek.be. (TVA)