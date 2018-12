Veilig het nieuwe jaar in dankzij gratis fuifbus Timmy Van Assche

06 december 2018

19u19 0 Ichtegem Ook dit jaar legt de jeugddienst op oudejaar een gratis fuifbus in voor de Ichtegemse jeugd. Daarmee kunnen ze zonder zorgen richting Place to Party in Torhout en Expohallen in Roeselare oudejaar vieren.

Er zijn twee fuifbussen. De eerste rijdt door Bekegem en Eernegem, de twee door Ichtegem. De eerste bus vertrekt om 21.45 uur aan de halte Bekegem Dorp. Een kwartier later passeert de bus langs Eernegem Markt, nog eens tien minuten later wordt de halte Halve Bareel bediend. Om 22.40 uur kom je in Torhout aan, om 23 uur in Roeselare. De tweede bus vertrekt om 22.05 van aan Ichtegem De Engel. Om 22.15 uur is er een passage aan Ichtegem Markt. De aankomsturen in Torhout en Roeselare zijn dezelfde als de eerste bus. De bus terug naar de gemeente vertrekt om 3.30 uur aan de Roeselaarse Expohallen en om 3.50 in Torhout. Je komt in Ichtegem aan om 4.15 uur, in Eernegem om 4.35 uur en in Bekegem om 5 uur. “Je bent niet verplicht om, als je de bus heen hebt genomen, de bus terug te nemen of omgekeerd”, laat de jeugddienst weten. Info: 059/34.11.20 en jeugd@ichtegem.be.