Vandalisme in leeg pand 09 mei 2018

Op de Ringlaan in Ichtegem werd maandagavond vandalisme vastgesteld in een leegstaand pand. Vandalen hebben met een steen een raam ingegooid en maakten in de achterdeur nog een gat. De daders zijn spoorloos. (JHM)