Vandalen vernielen bromfiets 04 april 2018

Onbekende vandalen hebben maandag een bromfiets zwaar beschadigd in de Zuidstraat. Ze trokken eerst een afdekplaat vooraan van de geparkeerde bromfiets en namen die mee. Ook alle zichtbare kabels werden van de tweewieler losgetrokken, waardoor die niet meer rijvaardig is. Van de daders is voorlopig nog geen spoor. De politie stelde een pv op. (JHM)