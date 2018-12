Vanaf januari opnieuw kleuterturnen en -ballet Timmy Van Assche

31 december 2018

10u04 0 Ichtegem De sportdienst organiseert vanaf januari een reeks sessies turnen, ballet en dans voor kleuters. Inschrijven kan vanaf 2 januari.

In de sporthal van Eernegem kan je van 7 januari tot en met 27 mei terecht voor kleuterturnen. De sessies vinden steeds op maandag plaats, van 17 tot 18 uur. Kinderen van het geboortejaar 2013, 2014 en 2015 kunnen zich laten inschrijven voor 35 euro. In de turnzaal van gemeenteschool De Bever wordt eveneens kleuterturnen georganiseerd. De leeftijdsgroep is dezelfde, maar de lessen starten op 8 januari en gaan tot 28 mei en vinden telkens op dinsdag om 17 uur plaats. Het inschrijvingsgeld is hetzelfde. Wie geïnteresseerd is in kleuterballet, moet wederom in De Bever zijn vanaf 10 januari. De sessies lopen tot en met 30 mei elke donderdag, van 16.30 tot 17.15 uur. Voor 30 euro kan je je kleuter van het geboortejaar 2013 en 2014 inschrijven. Tot slot is er in de Eernegemse sporthal kleuterdans voor wie in 2013 en 2014 is geboren. De reeks loopt van 8 januari tot en met 21 mei, telkens op dinsdag van 16.30 tot en met 17.30 uur. Inschrijven kost 45 euro. Kleuters opgeven voor een van deze sessies kan vanaf woensdag 2 januari via www.ichtegem.be en het digitaal loket.