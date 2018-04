Trucker vlucht 20 april 2018

Langs de Torhoutbaan in Ichtegem heeft een vrachtwagenchauffeur gisterenochtend de kabel van een bovenleiding aangereden. De chauffeur had allicht niet gezien dat zijn truck te hoog was om te kunnen passeren. De trucker stopte niet om te kijken en pleegde vluchtmisdrijf. (JHM)