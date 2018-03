Trucker krijgt buizen op hoofd 09 maart 2018

02u33 0

Een 50-jarige trucker uit het Antwerpse Hove is woensdag zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval langs de Ringlaan in Ichtegem. P.V. wilde met een vrachtwagen een pakket hout voor een tuinhuis afleveren. Dat pakket werd gelost met een vorkheftruck. Daarbij donderden aluminium buizen naar beneden, die het hoofd van P.V. raakten. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout. Zijn toestand was eerst levensbedreigend, maar is intussen stabiel. Er werd een deskundige aangesteld om het arbeidsongeval te onderzoeken. (JHM)