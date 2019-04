Trouwen op gemeentehuis wordt stuk feestelijker: gemeente biedt koppels receptie aan Timmy Van Assche

02 april 2019

17u54 0 Ichtegem Het gemeentebestuur past haar reglement omtrent huwelijken aan. Zo krijgen koppels de mogelijkheid om een receptie aan te vragen bij hun ceremonie op het gemeentehuis of administratief centrum.

Vanaf 1 juli biedt het gemeentebestuur trouwende koppels een receptie aan. Na het officieel gedeelte kan het koppel en hun gevolg dus klinken met een glaasje cava of fruitsap. De receptie kost het trouwende paar 50 euro. Huwen is in Ichtegem gratis, al tel je wel 25 euro neer voor het officiële trouwboekje. Dat boekje wordt vanaf 1 april overigens digitaal. “We willen het huwelijk leuk en tegelijk plechtig houden, en staken ons licht op bij omliggende gemeenten", vertelt bevoegd schepen Willy Hosten (WIT). “En daar past een receptie natuurlijk bij. Iedereen krijgt voldoende tijd om na de ceremonie te klinken.”

Overigens zijn er nog enkele aanpassingen aan het huwelijksreglement. Zo zal je vanaf komende zomer van maandag tot en met donderdag kunnen trouwen tussen 9.30 en 11 uur. Op vrijdag kunnen huwelijken voltrokken worden tussen 16 en 17 uur in Eernegem en tussen 15 en 17 uur in Ichtegem. Op zaterdag zijn plechtigheden mogelijk tussen 9.30 en 11 uur. “We moesten onze ceremonies wat beter organiseren", vervolgt Hosten. “Bij elk huwelijk moet in principe een ambtenaar en medewerker van de dienst burgerzaken aanwezig zijn. Maar om te voorkomen dat onze medewerkers op verspreide tijdstippen moeten opdraven - bijvoorbeeld om 9 uur, nog eens om 12 uur en dan nog eens om 15 uur - willen we de uren wat bundelen. Er zullen ook maar maximaal drie huwelijken na elkaar kunnen plaatsvinden - maar dat is al zeer uitzonderlijk.” De gemeenteraad buigt zich donderdag over het nieuwe reglement.