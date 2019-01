Trends in kamerplanten is Tuinhier niet ontgaan Timmy Van Assche

05 januari 2019

13u16 0 Ichtegem De bloeiende vereniging Tuinhier organiseert een lezing over de laatste trends in kamerplanten.

Gemeenschapscentrum De Ster, in de Engelstraat, vormt het decor voor een nieuwe lezing van Tuinhier. Dit keer gaat het over kamerplanten en de nieuwe tendensen in het genre. “Kamerplanten zijn even niet meer zo hot geweest. Maar zoals in alles zijn deze planten terug aan een opmars bezig. Zelfs de vrouwentongen of sanseveria doen het opnieuw goed. Met onze gastspreker Joris Naessens zoeken wij naar de nieuwe trends.” Na deze voordracht is er een nieuwjaarsreceptie met een hapje en drankje voor iedereen. Leden krijgen gratis toegang, niet-leden betalen 3 euro. De lezing start om 19.30 uur.