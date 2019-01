Trajectcontrole Oostendesteenweg nog twee maanden buiten werking Bart Boterman

17 januari 2019

15u13 0 Ichtegem De trajectcontrole op de Oostendesteenweg (N33) in Ichtegem is volgens Agentschap Wegen en Verkeer allicht nog twee maanden buiten werking. Vorige vrijdagnacht ramde een beschonken bestuurder de paal met flits- en ANPR-camera, ter hoogte van Den Engel.

“Eerst moet een aannemer de paal terugzetten. Daarna installeren wij de camera opnieuw. Dat kan enkele weken duren, want de de camera is voorlopig nog in beslag genomen door de politie. Het is bovendien niet duidelijk of de camera nog werkt. Op foto’s is alvast te zien dat de camera de grond heeft geraakt”, zegt Dirk Vanhuysse van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Daarna moet de trajectcontrole opnieuw worden geijkt, zodat vastgestelde overtredingen een wettelijke basis hebben. “Dat is een federale bevoegdheid en behoort toe aan de dienst metrologie van de FOD Economie. Die mensen zijn druk bezet, dus kan dat ook enkele weken duren. In totaal zal dat allicht twee maanden in beslag nemen”, aldus Dirk Vanhuysse. Er is ook een schadedossier opgesteld ten aanzien van de aanrijder. “We stellen ons burgerlijke partij bij de gerechtelijke procedure”, besluit hij.

Intussen worden hardrijders op het gedeelte van de trajectcontrole niet meer automatisch beboet. “Maar dat betekent niet dat snelheidsduivels vrij spel hebben”, voegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de Lokale Politie Kouter toe. “Wij houden heel regelmatig snelheidscontroles en rijden dagelijks rond met onze flitswagen. Dat de trajectcontrole in Ichtegem even buiten werking is, zijn onze politiemensen met bemande camera’s uiteraard ook van op de hoogte”, aldus Annemie Wittesaele. Cijfers van afgelopen jaren bewijzen overigens dat de trajectcontrole op de N33 noodzakelijk is. In acht jaar tijd vielen er namelijk zeven dodelijke slachtoffers.