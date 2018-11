Torhoutbaan versperd 14 november 2018

02u21 0

De Torhoutbaan in Ichtegem is gisteren op het middaguur in de richting van Oostende even versperd gebleven door een ongeval. Rond 12 uur kwamen drie voertuigen daar met elkaar in botsing. Een Citroën reed er achteraan in op een Nissan Qashqai die op zijn beurt tegen een bestelwagen botste. Vlak na de botsing stonden alle wagens nog op de rijbaan, waardoor het verkeer even gestremd was. Pas na aankomst en de eerste vaststellingen van de politie werden de wagens verplaatst naar de zachte berm. De brandweer kwam nog ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De politie moest er wel een tijdlang het verkeer regelen en het verkeer moest een tijdlang over een rijstrook. (JHM)