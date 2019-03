Timing werken Aartrijkestraat bekend Timmy Van Assche

04 maart 2019

11u23 0 Ichtegem De broodnodige werken aan de waterleidingen in de Aartrijkestraat starten vlak voor het zomerreces. Het grootste deel van de werken vinden na de zomer plaats.

De waterleidingen in de straat zijn kapot en zorgden de afgelopen jaren al verschillende keren voor waterellende in de buurt. Nutsmaatschappij De Watergroep zal de leidingen helemaal vernieuwen. “De leidingen zijn helemaal rot”, vertelde schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) eerder al. “Het college heeft de nutsmaatschappij aangeschreven en aangemaand om actie te ondernemen. Ze geven daar nu gevolg aan.” De Watergroep zal in de straat sleuven trekken en de leidingen vervangen. De kosten van de werken zijn voor hen. De timing van de werken is nu bekend. Concreet zal de zone nabij het tankstation nog voor de zomervakantie onder handen genomen worden. Na het zomerse bouwverlof volgt het grootste deel van de werken in de rest van de straat.