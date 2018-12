Tienerwerking ‘De Caravanne’ rijdt opnieuw uit tijdens kerstvakantie Timmy Van Assche

26 december 2018

14u05 0 Ichtegem De nieuwe tienerwerking ‘De Caravanne’ organiseert volgende week drie dagen lang activiteiten in de drie deelgemeenten van Ichtegem.

De Caravanne is de mobiele tienerwerking van de dienst jeugd, dat vorig jaar voor het eerst werd opgestart. Tijdens de kleine vakanties trekt De Caravanne rond op de verschillende wijk(speel)pleintjes in de deelgemeenten met telkens een coole activiteit voor de tieners van 10 tot 15 jaar. De activiteiten vinden telkens plaats van 13.30 tot 17 uur. Voor de activiteiten is vooraf inschrijven niet nodig, gewoon afkomen is de boodschap. Tijdens deze kerstvakantie staan er drie acties gepland. Op woensdag 2 januari kan je in de Eernegemse Populierenlaan, op donderdag 3 januari in De Kouter in Bekegem en op vrijdag 4 januari in de tuin van Huis Dekeyser in Ichtegem. In de Krokusvakantie, op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 maart, wordt lasershooten georganiseerd in de Stokerijstraat in Eernegem, de Kouter in Bekegem en speelplein Bengelberg in Ichtegem.