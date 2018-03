Tegen verlichtingspaal 05 maart 2018

In de Panoramastraat in Ichtegem is een 29-jarige Ichtegemnaar vrijdagavond even na 21 uur aan het slippen gegaan met zijn wagen. De auto botste tegen een verlichtingspaal, de bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto was na het ongeval niet meer rijvaardig. (SDVO)