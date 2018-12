Talloze activiteiten voor ‘Warmste Week’ Timmy Van Assche

06 december 2018

18u12 0 Ichtegem Verschillende diensten van gemeente en OCMW Ichtegem slaan de handen in elkaar voor een warme week vol acties. Van 17 tot en met 22 december warmt Ichtegem op met tal van acties voor het goede doel ‘Pleegzorg West-Vlaanderen’.

De bibliotheek, het containerpark, buitenschoolse kinderopvang, gemeentelijke basisscholen en dienst jeugd slaan opnieuw de handen in elkaar. “Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Ze doen dit door geschikte pleegzorgers in te schakelen in de hulpverlening”, motiveren het gemeentebestuur en OCMW de keuze van het goede doel. Wat staat er allemaal op het programma?

*Van maandag 17 december tot vrijdag 21 december is er een kerstmarkt met zelfgemaakte knutselwerkjes in de drie buitenschoolse kinderopvangfilialen.

*Van dinsdag 18 december tot zaterdag 22 december wordt in het containerpark koffie en warme chocomelk geserveerd.

*Op dinsdag 18 december, van 16 tot 19 uur, richt basisschool De Bever een kerstmarkt in op het schooldomein.

*Op woensdag 19 december en donderdag 20 december, van 7 tot 8 uur, presenteert bko De Kastaar een lekker ontbijt. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 2,50 euro. Je kan ook ontbijt afhalen voor 4 euro.

*Diezelfde woensdag pakt bko De Kapoen uit met spaghetti voor kinderen aan 4 euro.

*Basisschool 't Mozaïek verkoopt op donderdag 20 december, van 15 tot 20 uur kaarten, posters en pakt uit met een kerstboompluk. Tegelijk kunnen de kinderen zich uitleven met kindergrime en glittertattoos.

*Vrijdag 21 december vanaf 16 uur richten zowel De Kastaar en De Kornuit een winterbar in.

* Tot slot is er ook op vrijdag, van 15 tot 19 uur, en zaterdag 22 december, van 9.30 tot 16.30 uur een boekenverkoop in de sporthal van Ichtegem. De organisatie is in handen van de plaatselijke bibliotheek.